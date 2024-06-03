Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Гагаузии посетит ПМЭФ

РИА Новости: глава Гагаузии Евгения Гуцул приедет на ПМЭФ

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов молдавского стенда на ПМЭФ.

По словам представителей страны, Гуцул примет участие в сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности».

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

Известно, что 7 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в ПМЭФ примет участие молдавский оппозиционный блок «Победа».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами