Минобрнауки анонсировало расширение приложения к диплому вузов

Приложение к диплому об окончании вуза собираются расширить, чтобы в нем содержалось больше данных, необходимых работодателю. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, которого цитирует ТАСС.

«В перспективе мы планируем приложение к диплому сделать расширенным», — отметил глава ведомства.

Сейчас в документе перечисляют пройденные студентами предметы, число учебных часов и оценки. Кроме того, в приложении публикуют данные об учебной и производственной практике.

Фальков добавил, что в дипломе требуется четко зафиксировать квалификацию выпускника.

В середине мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сделал заявление, что в рамках предстоящей реформы высшего образования (2025 г.) исключение степени бакалавра не повлияет на дипломы существующих и будущих обладателей этой степени.

Ранее женщина закончила университет спустя более 70 лет после начала обучения.