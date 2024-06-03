Даниил Медведев проиграл в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Встреча, которая длилась 2 часа 50 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Де Минор сыграет с победителем пары Александр Зверев — Хольгер Руне.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В третьем круге Медведев одолел чеха Томаша Махача.

31 мая россиянин Андрей Рублев не смог пройти в четвертый круг «Ролан Гаррос», уступив итальянцу Маттео Арнальди. Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее бывшая российская теннисистка спела гимн Франции.