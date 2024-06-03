Тимати похвастался мотоциклом за 3,1 млн рублей

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, похвастался новым мотоциклом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юнусов приобрел мотоцикл модели Harley-Davidson Softail. Он опубликовал кадры, как поучаствовал на нем в заездах. Telegram-канал «Звездач» оценил стоимость транспорта в 3,1 миллиона рублей.

Известно, что Юнусов обладает большой коллекцией дорогостоящих машин. В его автопарке есть внедорожники и спорткары. Среди них — Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVelose и Mercedes-Benz 300SL. В марте 2023-го рэпер приобрел черный Lamborghini Veneno Roadster, чью стоимость оценивают в 725 миллионов рублей.

В октябре 2024-го Тимати подарил своей девушке, модели Валентине Ивановой, «Порше», поздравив таким образом с 20-летием. По словам девушки, исполняться должны любые мечты, включая рождение ребенка, покупку жилья, выздоровление дорогого человека или приобретение машины. В марте артист подарил возлюбленной второй автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета.

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