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В России анонсировали продажи китайского клона Chevrolet Silverado

В августе в РФ начнутся продажи пикапа Huanghai N7, похожего на Chevrolet Silverado

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Autohome.com.cn

В августе в РФ стартуют официальные продажи китайского пикапа Huanghai N7, который сильно напоминает Chevrolet Silverado. Об этом сообщает «Дром».

Отмечается, что сейчас новинка проходит сертификацию. Дилер пообещал вывести автомобиль на рынок по цене не выше 4 млн рублей. Модель N7 имеет следующие габариты: 5685 х 1950 х 1865 мм. При этом размер колесной базы составляет 3405 мм. Грузоподъемность оценивается в 740 кг. Модель оснастили 2,4-литровым двигателем Mitsubishi на 206 л.с. и «автоматом». Доступен полный привод.

До этого сообщалось, что в России весной 2024 года на 71,6% выросло предложение по перепродаже подержанных китайских автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее часто россияне пытаются реализовать машины Geely, на которые пришлось 22,7% предложений по китайским брендам. За ним следует Chery (21,3% объявлений), Haval с 10% и Changan с 7.

Средняя стоимость выставленных на продажу подержанных Geely составляет 2,4 млн рублей, Chery — 1,6 млн рублей. Подержанные автомобили Haval предлагают в среднем за 2,2 млн рублей.

Ранее были названы три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля.

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