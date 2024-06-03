Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе не подтвердили намерение отправить советников на Украину

Госдеп: НАТО и США не рассматривают вариант отправки советников на Украину

close
100%
Global Look Press

Североатлантический альянс и США не рассматривают возможность отправки военных советников в зону украинского конфликта. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе», — сказала Смит.

По ее словам, такой вариант не поддержал ни генеральный секретарь блока, ни американские власти.

В понедельник, 3 июня, сенатор от Республиканской партии США Майк Ли заявил, что политика действующего президента Джо Байдена на Украине может напрямую вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой. Он призвал избежать такого развития событий.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс счел, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами