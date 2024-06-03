На Западе не подтвердили намерение отправить советников на Украину

Североатлантический альянс и США не рассматривают возможность отправки военных советников в зону украинского конфликта. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе», — сказала Смит.

По ее словам, такой вариант не поддержал ни генеральный секретарь блока, ни американские власти.

В понедельник, 3 июня, сенатор от Республиканской партии США Майк Ли заявил, что политика действующего президента Джо Байдена на Украине может напрямую вовлечь Вашингтон в конфликт с Москвой. Он призвал избежать такого развития событий.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс счел, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.