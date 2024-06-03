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Польские фермеры планируют начать блокаду КПП на украинско-польской границе

Польские фермеры 4 июня начнут блокаду КПП на украинско-польской границе

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

В Государственной таможенной службе Украины заявили, что польские фермеры планируют блокировать пропуск грузовиков с Украины с 4 по 6 июня в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенное» на украинско-польской границе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что блокировка грузового участка должна состояться с 10.00 (совпадает с мск) 4 июня до второй половины дня 6 июня. В таможенной службе добавили, что из-за блокады ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

По информации ведомства, на въезд на Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки и до четырех автомобилей в час с гуманитарными грузами.

До этого заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша отменила запланированные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против ряда украинских переговорщиков.

Также был назван объем компенсаций ЕС фермерам из-за украинского конфликта.

Ранее были названы три блока мировой экономики.

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