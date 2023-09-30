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Баланс с природой: на Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы» обсудят закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях

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Росконгресс

Развитие экологического туризма создает рабочие места для местного населения, приносит инвестиции, обеспечивает поступление денег в бюджет за счет налогообложения, которые затем можно реинвестировать в такие важные области, как образование и здравоохранение. Также положительное влияние оказывается и на развитие территорий: объекты и инфраструктура, созданные для туризма, могут использоваться и местными жителями.

Но с ростом туристического потока в области заповедных территорий появляется риск причинения ущерба природе. Сделать привлекательными национальные парки для посетителей и при этом не навредить особо охраняемым природным территориям – всё это предусматривает закон о рекреационной деятельности, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Он разработан по поручению Президента России Владимира Путина.

Новый закон позволит, в частности, установить прозрачный механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы заниматься туристической деятельностью в национальных парках. Это важно, потому что до нынешнего момента процедура выглядела так: администрация национального парка отказывалась от земельного участка, который поступал в распоряжение Росимущества, которое далее предоставляет землю в аренду инвестору под цели, которые озвучивал сам бизнесмен. То есть ключевой была именно земля, а не что и как на ней будут строить. По новому закону же в приоритете будут именно объекты и зоны, где их разрешат устанавливать.

Для этого все особо охраняемые природные территории рассчитают свою ёмкость: сколько туристов могут разово посетить территорию. Только после этого будут определены специальные места для инвестиционных проектов. Это будет прописано в ключевом документе национальных парков – плане рекреационной деятельности. Он будет разработан администрациями национальных парков, согласован с главами регионов, в которых находятся территории, и утверждён Минприроды России. Все планы рекреационной деятельности в обязательном порядке будут публичны, опубликованы на сайтах всех заинтересованных ведомств.

Механику действий, регламентированную постановлением, обсудят сегодня эксперты в рамках Международного форума «Эко Алтай. Нить природы». На площадке форума пройдет деловая сессия «Код туриста. Экотуризм и инфраструктура. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях». Партнером по ее организации выступает Российский туристический форум «Путешествуй!» – инновационный по формату проект Фонда Росконгресс, объединяющий деловой форум как платформу для диалога государства и бизнеса и самый масштабный в России туристический фестиваль для путешественников.

В числе вопросов для обсуждения на сессии: как оценить экологическую эффективность инвестиционных туристских проектов, построить стратегию привлечения туристов в национальные парки, привить им правила поведения на особо охраняемых природных территориях, а также обеспечить экологический сектор туристической отрасли компетентными и неравнодушными кадрами и другие.

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» проходит 29 – 30 сентября 2023 г. в Горно-Алтайске, на территории всесезонного курорта «Манжерок». Организаторами Форума выступают правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

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