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Во Владивостоке 17 августа состоится открытие выставки «Душа России. Север»

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ВЭФ

Выставка «Душа России. Север» начнет свою работу на «Улице Дальнего Востока» во Владивостоке 17 августа. Программа открытия Дома коренных народов Севера продлится два дня и включит в себя деловую и культурную программы. Павильон продолжит работу в ходе VIII Восточного экономического форума, который пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10–13 сентября. Открытие выставки «Душа России. Север» входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий — Фонд Росконгресс.

«Правительство Российской Федерации продолжит осуществлять поддержку коренных малочисленных народов страны. Сохранение обычаев, традиций, образа жизни этих народов является одной из основ уклада нашего многонационального государства. Это важная составляющая культуры. Необходимые средства на такую работу закладываются в бюджет Российской Федерации. Один из способов рассказать всему миру о русском Севере и Дальнем Востоке — выставка «Улица Дальнего Востока». Здесь на пространстве набережной представлены все дальневосточные регионы, но отдельный павильон мы посвящаем именно коренным малочисленным народам — их богатой культуре, уникальным традициям, самобытности», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Тематический павильон «Душа России. Север» представит эстетику прикладного творчества коренных народов с помощью современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений. Экспозиция будет разделена на несколько зон.

В интерактивной зоне «Знакомство с коренными народами» расположится инсталляция, содержащая информацию о каждом коренном малочисленном народе, проживающем в России: численности, языке, религии, быте, традициях, территории проживания. Слева и справа от экрана разместятся две стелы с дополнительной информацией о фольклоре и обычаях малочисленных коренных народов.

В основном зале расположен массив мультимедийных проекционных экранов. В этой зоне предполагается демонстрация фотовыставки, рассказывающей о быте, национальных традициях представителях коренных народов.

В зоне туризма гостям расскажут об активном отдыхе и путешествиях по Арктике, а в зоне рыбалки — о традиционном способе морской охоты коренных народов. В сувенирной зоне будут размещены уникальные изделия художественных народных промыслов.

«Уникальная природа, культурное наследие, самобытные традиции, творческие и сильные духом люди – все это русский Север. Уверен, что мероприятия, запланированные в павильоне «Душа России. Север», привлекут дополнительное внимание к коренным народам, особенностям жизни людей на бескрайних просторах Дальнего Востока и Арктики, к уникальным ремеслам, позволят обменяться опытом, найти друзей и единомышленников среди гостей и участников форума», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках деловой программы открытия выставки эксперты обсудят актуальные вопросы государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Российской Федерации, также запланирован семинар по межнациональным отношениям Приморского края совместно с Ассамблеей народов России в Приморском крае. Кроме того, на полях мероприятия состоится заседание Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации.

Гостям представят презентации, посвященные истории и культуре коренных малочисленных народов Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), Кодекс Северных народов и проекты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Помимо этого, для посетителей выставки проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и северным танцам, а также концерт творческих коллективов.

Участниками деловой программы выставки станут президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сенатор Российской Федерации Григорий Ледков, президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Любовь Одзял, заместитель председателя Союза коренных малочисленных народов Приморского края Вера Кавецкая, член Координационного совета общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» Дария Мартынова.

Организаторы выставки — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Фонд Росконгресс.

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