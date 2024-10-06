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Сергей Жуков вспомнил, как испугался за свою жизнь из-за некроза

Певец Сергей Жуков признался, что у него был некроз тканей из-за грыжи

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Пресс-служба Сергея Жукова

Певец Сергей Жуков признался в шоу «Секрет на миллион», что переживал за свою жизнь из-за тяжелого заболевания.

Жуков рассказал, что у него была пупочная грыжа, однако он обратился ко врачу слишком поздно. Артисту вскрыли воспаление, но состояние здоровья певца не улучшилось.

«Я пришел, а у меня вот такой большой живот. Откачали литр с лишним жидкости, поставили дренаж. Прихожу еще раз, и опять откачивают полтора литра», — вспомнил исполнитель.

Жуков рассказал, что ему пришлось отказаться от отпуска и лечь в больницу. У него заподозрили заражение или воспаление. Врачи вскрыли грыжу во второй раз, и через несколько дней у музыканта начался некроз тканей.

«Через неделю у меня дырка в животе — сначала небольшая, а через месяц она была 10-сантиметровой. Это уже был кошмар, мне стало страшно», — поделился певец.
Как отметил Жуков, его организм дал полный сбой. Медики назначили ему антибиотики и предложили попробовать лечение с помощью одного экспериментального аппарата.

«Он подает вакуум, сосуды начинают посылать кровь, и нарастает ткань. За месяц рана начала зарастать», — рассказал артист.

Позже Жукову сделали операцию. По словам артиста, теперь у него нет пупка.

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