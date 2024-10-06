Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о ДТП, в которое попал автобус «Ростова», заявив, что с командой все в порядке, передает «Спорт-Экспресс».

«Клубный автобус попал в ДТП? Да, но все нормально», — сказал Карпин.

ДТП случилось в то время, когда команда возвращалась с матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0 в пользу москвичей. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

Ранее стала известна судьба Карпина в «Ростове» после разгрома от «Спартака».