Жителя Крыма изнасиловали шваброй и избили из-за переписки с подростком

Житель Крыма попал в больницу после того, как его изнасиловали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на улице Лермонтова. По словам самого мужчины, он пришел в гости к знакомой, но в квартире неизвестные избили его, обожгли раскаленным ножом и изнасиловали шваброй.

В результате 28-летний крымчанин попал в медучреждение с локальным ожогом и тупой травмой живота.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых, ими оказалась 36-летняя женщина и 33-летний иностранец. Оба признались в содеянном.

Известно, что пострадавший переписывался с 17-летней дочерью россиянки. В какой-то момент школьница пропала и мать подумала, что ее похитил знакомый. После этого пострадавшему начали поступать угрозы, затем, по словам родственников, его вывезли в лес и там избили. Девушку тем временем нашли у знакомой в Севастополе.

Несмотря на произошедшее, мужчина продолжал общаться с подростком. Школьница пригласила его к себе, где пострадавшего избили.

Сообщается, что у мужчины проблемы с развитием.

Ранее в Казани мужчина с болезнью Паркинсона пытался изнасиловать ребенка в подъезде.