NASA отложило расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с россиянином

Расстыковка от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, отложена с 7 на 8 октября из-за непогоды во Флориде. Об этом сообщил Роскосмос со ссылкой на NASA.

Первоначально ожидалось, что корабль вернется с Международной космической станции на Землю 8 октября.

В связи с тем, что на Флориду готовится обрушиться тропический шторм «Милтон», расстыковку корабля пришлось отложить. Метеорологи порекомендовали жителям американского штата составить план действий на случай урагана.

Запуск корабля с Горбуновым и Хейгом несколько раз откладывали — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

Ранее cтала известна дата возвращения на Землю космического корабля Starliner без экипажа.