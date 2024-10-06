Эксперт раскрыл последствия в случае вторжения Украины в Белоруссию

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что если Украина решится вторгнуться в Белоруссию, то это станет «гвоздем в крышку» власти Владимира Зеленского. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал призыв украинского нардепа Олега Дунды «перенести войну» на территорию Белоруссии.

Он напомнил, что Белоруссия входит в Союзное государство, и вторжение приведет к серьезным последствиям. Военный сослался на слова Владимира Путина и подчеркнул, что ситуация может дойти до применения ядерного оружия.

Дандыкин отверг предположение, что в ВС Белоруссии в случае вторжения быстро сдадутся. По его словам, в составе армии республики около 57–60 тысяч военных, обученных российскими специалистами.

«Так что это будет самое большое безрассудство, которое можно придумать. Я думаю, это будет гвоздь в крышку киевского режима», — указал Дандыкин.

С идеей перенести боевые действия в Белоруссию накануне выступил депутат Верховной рады Олег Дунда. Он выразил уверенность в том, что «относительно небольшие» подразделения украинских военных вынудят белорусскую армию сложить оружие.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения РФ ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, в том числе, если противник использует обычное оружие.

Ранее журналист отметил успехи в продвижении ВС РФ на Украине.