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Дирекция Всероссийской недели охраны труда побывала на Петербургском международном экономическом форуме

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Кирилл Зыков/РИА Новости

14–17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге проходило главное экономическое событие страны – Петербургский международный экономический форум.

На полях Форума прошла череда сессий, на которых обсуждались вопросы труда, занятости и профессиональной самореализации.

Сессия «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» прошла с участием главных хедлайнеров ВНОТ заместителя председателя Правительства Российской Федерации, председателя оргкомитета ВНОТ Татьяны Голиковой, а также министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.

Участники мероприятия обсудили, какие изменения ждут в перспективе рынок труда, как приспособить систему образования к востребованным в экономике навыкам и другое.

Все эти вопросы будут включены в деловую программу Всероссийской недели охраны труда в 2023 году, которая пройдет в Сочи, на федеральной территории «Сириус», 26–29 сентября.

В этом году событие расширяет свои горизонты. Помимо увеличения выставочной площади, планируется дополнить Форум новыми темами и форматами мероприятий. Мы берем курс на развитие трудового потенциала страны. В рамках ВНОТ-2023 состоится форум «Служба занятости нового типа: от идеи к реализации». На выставочной площадке будет возможность увидеть образ модернизированного центра занятости населения, состоится серия деловых встреч, сессий, подписаний соглашений. Цели Форума: профессиональное обсуждение преобразований в службе занятости населения: от точечной к комплексной модернизации; синхронизация целей, задач, направлений изменений в масштабах страны; формирование из сотрудников единой корпорации – института развития в сфере труда в интересах граждан и работодателей.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

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