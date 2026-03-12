Размер шрифта
Мама Лерчек о раке желудка у дочери: «Отбираете драгоценное время»

Мама Лерчек отказалась говорить о диагнозе дочери
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналисты спросили маму блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Эльвиру Феопентову о диагнозе дочери. Об этом пишет «СтарХит».

Отвечать на вопросы Феопентова отказалась и попросила не звонить ей, подчеркнув, что не будет давать комментариев.

«Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. <...> Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — сказала она.

У Лерчек трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году). Недавно женщина родила еще одного сына от своего тренера по танцам. Блогерша, ее экс-супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября прошлого года Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб.

8 марта сообщалось, что у находящейся под следствием блогерши Валерии Чекалиной сразу после родов обнаружили рак. Подруга Лерчек уточнила, что у знаменитости рак желудка. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться. Кроме того, метастазы проникли в легкие. Близкие блогерши говорят, что врачи могли обнаружить рак раньше, но следователи и суд в течение года не давали разрешения посетить врача. Что известно о состоянии Лерчек — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвал симптомы рака желудка, который диагностировали у Лерчек.

 
