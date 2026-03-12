Клетки людей с депрессией работают «на износ», выяснили ученые

Ученые из Университета Квинсленда установили, что при депрессии клетки работают «на износ» в состоянии покоя, но хуже вырабатывают энергию при стрессе. Этот процесс может быть причиной постоянной усталости при депрессивном расстройстве. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

В центре внимания ученых оказалась аденозинтрифосфат (АТФ) — молекула, которую часто называют «энергетической валютой» клетки. Она обеспечивает энергией практически все процессы в организме — от работы мышц до активности нейронов.

Исследователи проанализировали образцы крови и данные сканирования мозга 18 человек в возрасте от 18 до 25 лет с большим депрессивным расстройством и сравнили их с показателями здоровых участников. Оказалось, что у людей с депрессией клетки в состоянии покоя вырабатывают больше энергии, чем обычно. Однако при повышенной нагрузке — например, во время стресса — они хуже регулируют производство энергии.

По словам ученых, это похоже на работу двигателя, который постоянно работает на высоких оборотах, но не может ускориться, когда этого действительно требует ситуация. Такая «перегрузка» энергетических систем может со временем приводить к хронической усталости, снижению мотивации и замедлению мыслительных процессов.

Авторы предполагают, что эти изменения связаны с нарушениями в работе митохондрий — клеточных структур, отвечающих за производство энергии. Если дальнейшие исследования подтвердят этот механизм, измерение энергетического обмена в клетках может стать новым способом ранней диагностики депрессии и подбора более точного лечения.

