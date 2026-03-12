Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле отреагировали на возможную встречу Макрона и Зеленского

Песков о встрече Макрона и Зеленского: Киев продолжает препятствовать миру
Benoit Tessier/Reuters

Киевский режим продолжает последовательно препятствовать мирному урегулированию на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Димитрий Песков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон примет в Париже Владимира Зеленского.

«Киев находит положительный отклик в европейских столицах», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские столицы в свою очередь тоже вовсе не настроены способствовать мирным путям урегулирования на Украине.

Французская газета Le Figaro ранее написала, что Макрон 13 марта примет в Париже Зеленского. Администрация французского лидера уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Кроме того, предполагается, что президенты Франции и Украины обсудят «пути усиления давления на Россию», в том числе через ужесточение мер в отношении так называемого теневого флота танкеров. Еще одной темой предстоящих переговоров станет европейская военная поддержка Киева.

Ранее Макрон пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!