Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

Клименко раскрыл суть конфликта Telegram с Роскомнадзором

Глава ФРЦЭ Клименко: Telegram отказался помочь РКН в выявлении экстремистов
Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Владельцы Telegram не смогли договориться с Роскомнадзором из-за отказа передать ведомству данные, позволяющие выявлять экстремистов и мошенников по номеру телефона. С другими странами мессенджер сотрудничает в этом вопросе, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Требования Роскомнадзора к Telegram очень простые. Я думаю, что и про офис в России, и про налоги все бы забыли, если бы основатель мессенджера Павел Дуров просто передавал информацию о звонках и номерах телефонов», — отметил эксперт, добавив, что этого хватило бы для обнаружения преступников.

Такую информацию мессенджер предоставляет, в частности, властям Франции, арабских стран, хотя об этом и не сообщается открыто, считает Клименко. По его мнению, шансов на сотрудничество Telegram с РКН крайне мало, поэтому компаниям, которые строят в мессенджере свой бизнес, нужно поспешить с поиском альтернативных площадок.

До этого зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что власти России не хотят запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать. Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».

Ранее была названа главная проблема регулирования интернета в России.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!