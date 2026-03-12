Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Автомобили

Россиянам рассказали, когда нужно переходить с зимней резины на летнюю

В Роскачестве призвали переходить на летнюю резину при стабильной теплой погоде
Алексей Майшев/РИА Новости

Менять зимние автомобильные шины на летние следует после наступления стабильной среднесуточной температуры выше +5°С. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Перед визитом стоит проверить состояние летних шин, которые хранились до этого сезона. Также важно помнить, что зимние шины в теплую погоду активнее изнашиваются. Чтобы избежать проблем с шинами в будущем, их демонтаж и монтаж следует доверять только профессионалам в специализированных центрах или у официального дилера», — подчеркнули эксперты.

По их словам, единственной гарантией правильной установки и бережного обращения мастера с герметичным слоем являются опыт специалиста и использование специального оборудования.

В Роскачестве напомнили, что следует не только сменить шины, но и обслужить другие элементы автомобиля, которые могли лишиться своих эксплуатационных свойств после зимнего сезона. Проверить важно аккумулятор, систему кондиционирования и патрубки.

Юрист, член Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина до этого предупреждала, что в России предусмотрен штраф размером в 500 рублей за грязные фары на автомобиле. При этом, по словам эксперта, степень и вид загрязнения машины значения не имеет.

Ранее юрист рассказала, кому нужно заменить водительские права в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!