Россиянам рассказали, когда нужно переходить с зимней резины на летнюю

В Роскачестве призвали переходить на летнюю резину при стабильной теплой погоде

Менять зимние автомобильные шины на летние следует после наступления стабильной среднесуточной температуры выше +5°С. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Перед визитом стоит проверить состояние летних шин, которые хранились до этого сезона. Также важно помнить, что зимние шины в теплую погоду активнее изнашиваются. Чтобы избежать проблем с шинами в будущем, их демонтаж и монтаж следует доверять только профессионалам в специализированных центрах или у официального дилера», — подчеркнули эксперты.

По их словам, единственной гарантией правильной установки и бережного обращения мастера с герметичным слоем являются опыт специалиста и использование специального оборудования.

В Роскачестве напомнили, что следует не только сменить шины, но и обслужить другие элементы автомобиля, которые могли лишиться своих эксплуатационных свойств после зимнего сезона. Проверить важно аккумулятор, систему кондиционирования и патрубки.

Юрист, член Союза юристов-блогеров на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина до этого предупреждала, что в России предусмотрен штраф размером в 500 рублей за грязные фары на автомобиле. При этом, по словам эксперта, степень и вид загрязнения машины значения не имеет.

