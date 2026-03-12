В России раскрыли хищение миллиардов при стройке центра гимнастики

МВД раскрыло хищение более 8 млрд рублей на стройке центра гимнастики в Сочи

МВД России раскрыло хищение более 8 млрд рублей во время строительства Центра художественной гимнастики в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, преступление выявили сотрудники Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В рамках дела обвинения предъявили 13 фигурантам, которых обвиняют в хищении средств и легализации денег в особо крупном размере.

Среди подозреваемых — бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. При этом более 8 млрд рублей, выделенные «Газпромом инвестгазификация», подозреваемые похитили. Позднее часть доходов на сумму 1,5 млрд рублей была легализована.

В марте 2025 года расследованием уголовного дела занялись в Следственном департаменте МВД России. Несколько фигурантов объявили в международный розыск, а предполагаемому организатору преступления заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее задержали топ-менеджера «Газпром нефти» за взятки от подрядчиков на сумму около 30 млн рублей.