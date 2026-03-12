Размер шрифта
Пятилетний мальчик стал самым юным автогонщиком в истории Китая

В Китае пятилетний Шао Цзиянь официально признан самым юным автогонщиком в истории страны. Ребенок, который начал управлять машиной раньше, чем научился уверенно ходить, получил лицензию пилота от Китайской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта, пишет Oddity Central.

Впервые за руль симулятора Шао сел в возрасте одного года, а в три года уже осваивал реальный картинг. В возрасте четырех лет он получил награду «Звезда надежды» на чемпионате Китая по ралли-спринту.

В 2025 году юный гонщик уже участвовал в ралли, управляя модифицированным спортивным автомобилем. Его успехи стали возможны благодаря поддержке отца, который вложил около $116 тысяч в подготовку сына и выступает в качестве его штурмана.

Несмотря на выдающиеся навыки, на дороги общего пользования Шао выезжать не может: его гоночные болиды доставляются к месту старта на эвакуаторах с соблюдением всех правил безопасности.

Ранее полиция поймала за рулем автомобиля 12-летнего школьника, везшего пьяного отца домой.

 
