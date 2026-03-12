СМИ выяснили, где сейчас находится Мадуро

ABC: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в тюрьме в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе американской тюрьмы. Об этом стало известно испанской газете ABC.

«Мадуро помещен в штрафной изолятор», — говорится в публикации.

По данным источников издания, заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час. Обязательным условием являются кандалы на руках и ногах, а также сопровождение двух охранников.

Отмечается, что по ночам из камеры Мадуро слышно, как он громко говорит на испанском языке. Президент Венесуэлы жалуется, что его похитили и плохо с ним обращаются.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были захвачены президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Их обвинили в наркоторговле и доставили в Нью-Йорк для суда.

7 марта президент США официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

