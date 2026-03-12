Размер шрифта
Стало известно, во сколько США обошлась война в Иране

ABC News: война в Иране обошлась США за первые шесть дней в $11,3 млрд
Martin H. Simon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенаторы заявили ABC News, что война в Иране за первые шесть дней обошлась США в $11,3 млрд.

Законодатели узнали эту информацию от представителей Пентагона. По словам сенатора Криса Кунса, текущая общая сумма расходов, вероятно, будет значительно выше. Он предположил, что на военную кампанию на Ближнем Востоке ежедневно уходит свыше $1,5 млрд.

Деньги, которые до сих пор были потрачены на финансирование операций в Иране, поступают из средств Пентагона, уже выделенных Конгрессом. Конгресс пока не утвердил какого-либо дополнительного финансирования для продолжения операции в Иране, и законодатели, как Республиканской, так и Демократической партий утверждают, что Белый дом пока не обращался с просьбой о дополнительном финансировании, говорится в статье.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном могут ослабить противовоздушную оборону Украины.

 
