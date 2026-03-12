Депутат заработал 350 млн рублей, благодаря хитрой схеме с машиной

Экс-депутат мурманского области Руслан Белашов за два года разбогател на 350 млн рублей благодаря схеме с новыми автомобилями Cadillac. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Бывший председатель совета «Справедливой России» Руслан Белашов приобрел первого американского монстра («Эскалэйд») несколько лет назад — с трехлетней гарантией. Под конец срока начались проблемы: застучал двигатель, задребезжали и заскрипели сиденья, потекла крыша. Дилер отказался чинить неисправность и/или менять авто на новое, и тогда бедный экс-депутат пошел добиваться справедливости в самом справедливом суде. Дело выиграл — отсудил 300 млн рублей», — говорится в публикации.

По данным канала, позже Белашов приобрел еще один автомобиль Cadillac модели XT5 у петербургской компании «Автополе». При эксплуатации транспортного средства были выявлены производственные дефекты: водительская дверь была установлена с нарушением технологических норм, что привело к образованию скола лакокрасочного покрытия. Дилер отказался удовлетворять требования покупателя, поэтому политик снова пошел в суд и вновь выиграл дело. На этот раз ответчиков обязали выплатить 50 миллионов рублей, но Белашову показалось мало — он подал апелляцию, требуя 150 миллионов. Пока без результата. Итого за несколько лет экс-депутат отсудил 350 миллионов.

