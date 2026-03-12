Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Воронеже нашли живым семилетнего мальчика, который пропал по дороге из школы

В Воронеже водитель маршрутки нашел пропавшего ребенка
Shutterstock

В Воронеже нашли живым семилетнего первоклассника, который пропал после школы 11 марта, мальчика заметил водитель маршрутки. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщил его отец, мужчина пришел встречать сына после уроков, но в классе его не обнаружил. Несколько часов первоклассника искали сотрудники полиции.

Ребенка заметил водитель маршрутки, который узнал его по ориентировке, мужчина сообщил о мальчике в экстренные службы. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции, его передадут законным представителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пропавших в Петербурге сестер нашли живыми во Владимирской области. 18-летняя девушка и ее 11-летняя младшая сестра пропали в начале февраля. Старшая повела девочку в школу, но домой обе так и не вернулись.

Ранее два брата 11 и 14 лет пропали в Петербурге после наказания мамы.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!