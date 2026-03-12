В Воронеже нашли живым семилетнего мальчика, который пропал по дороге из школы

В Воронеже нашли живым семилетнего первоклассника, который пропал после школы 11 марта, мальчика заметил водитель маршрутки. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщил его отец, мужчина пришел встречать сына после уроков, но в классе его не обнаружил. Несколько часов первоклассника искали сотрудники полиции.

Ребенка заметил водитель маршрутки, который узнал его по ориентировке, мужчина сообщил о мальчике в экстренные службы. Несовершеннолетнего доставили в отдел полиции, его передадут законным представителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пропавших в Петербурге сестер нашли живыми во Владимирской области. 18-летняя девушка и ее 11-летняя младшая сестра пропали в начале февраля. Старшая повела девочку в школу, но домой обе так и не вернулись.

Ранее два брата 11 и 14 лет пропали в Петербурге после наказания мамы.