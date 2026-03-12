Размер шрифта
Кремль не стал комментировать отправку украинских специалистов на Ближний Восток

Песков не дал оценок по отправке Зеленским экспертов на Ближний Восток
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков отказался давать оценки действиям президента Украины Владимира Зеленского по отправке группы экспертов по БПЛА на Ближний Восток.

«Это вопрос двусторонних отношений Киева и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок», — добавил он.

Песков заявил, что Россия предпочитает придерживаться позиции скорейшего перехода к урегулированию ситуации вокруг Ирана, которая принесет в регион мир и спокойствие.

10 марта Зеленский сообщил об отправке команды своих специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Он уточнил, что Киев направил на Ближний Восток три профессиональные и укомплектованные команды.

Других подробностей, в частности, что будут делать эти команды в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, украинский лидер сообщать не стал.

До этого Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

Ранее Зеленский попросил страны Ближнего Востока поговорить с Путиным в обмен на помощь.

 
