«Спешу расстроить»: в Госдуме пообещали закрыть Telegram для всех VPN

Россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав сервисы VPN, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, Роскомнадзор будет отслеживать трафик, поэтому «обхитрить» ведомство в этом вопросе не получится.

РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика, поэтому такие сервисы не помогут – мессенджер будет «так же тупить», как и без них, предупредил депутат.

«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — подчеркнул Свинцов, добавив, что доступными для россиян останутся только легальные сервисы VPN, которые обеспечивают работу СМИ.

До этого Андрей Свинцов заявил, что власти России не хотят запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать. Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».

