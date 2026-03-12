Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

«Спешу расстроить»: в Госдуме пообещали закрыть Telegram для всех VPN

Депутат Свинцов: даже с VPN россияне не смогут пользоваться Telegram
Shutterstock

Россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав сервисы VPN, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, Роскомнадзор будет отслеживать трафик, поэтому «обхитрить» ведомство в этом вопросе не получится.

РКН обладает всеми техническими возможностями для выявления VPN-трафика, поэтому такие сервисы не помогут – мессенджер будет «так же тупить», как и без них, предупредил депутат.

«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — подчеркнул Свинцов, добавив, что доступными для россиян останутся только легальные сервисы VPN, которые обеспечивают работу СМИ.

До этого Андрей Свинцов заявил, что власти России не хотят запрещать компаниям вести бизнес, поэтому и Telegram стремятся отрегулировать, а не заблокировать. Сегодняшнее замедление мессенджера он назвал одним из временных неудобств, пояснив, что у россиян все равно будут альтернативы подобным площадкам, так как «государство все предложит».

Ранее глава ФРЦЭ Клименко раскрыл суть конфликта Telegram с Роскомнадзором.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!