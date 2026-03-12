Американский хоккеист заявил, что московское метро лучше нью-йоркского

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, что ему понравилось московское метро, передает «Чемпионат».

«Дважды спускался в метро. Здесь очень мило, чисто, красивые станции с декором, все продумано до мелочей. Пользовался метро в Нью-Йорке — это отвратительно. Московское метро лучше, намного чище и безопаснее», — сказал Чеккони.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

