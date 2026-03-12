Размер шрифта
Беспилотники атаковали грузовой состав с топливом в ЛНР

Пасечник: два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на грузовой поезд в ЛНР
Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по грузовому поезду в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что атаку зафиксировали в Свердловском муниципальном округе.

«БПЛА врага атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал Пасечник.

По его словам, к ликвидации последствий ударов привлекли сотрудников всех необходимых служб.

Глава республики отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка в Краснодонском муниципальном округе. В здании оказались выбиты окна, детей перевели на дистанционное обучение.

«Меньше чем за месяц это вторая атака на него (учебно-воспитательный комплекс во Власовке. — «Газета.Ru»)», — подчеркивается в заявлении.

Пасечник добавил, что еще несколько ударов были нанесены по Старобельскому муниципальному округу. Здесь выявили повреждение административного здания и ряда машин. Кроме того, ВСУ полностью разрушили продуктовый магазин.

Ранее в Луганске при атаке беспилотников на нефтебазу пострадал охранник.

 
