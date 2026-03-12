Стало известно, кто из пострадавших от теракта в «Крокусе» покончил с собой

Пострадавшим от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который совершил суицид, оказался журналист Дмитрий Сараев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее адвокат Даниэль Готье сообщил, что причиной смерти одного из тяжелораненых во время теракта стал суицид.

Сараев пришел на концерт группы «Пикник», а затем услышал выстрелы из автомата. Журналист получил тяжелые ранения во время теракта, в позвоночник попала пуля. Он очень долго восстанавливался, при этом продолжал испытывать сильные боли. Кроме того, у него появились серьезные проблемы с психическим состоянием.

О смерти Сараева стало известно в сентябре прошлого года.

Второй Западный окружной военный суд 12 марта выносит приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей.

С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Прокурор требовал для 15 из них наказания в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее суд постановил изъять сотни тысяч рублей с ряда фигурантов дела о «Крокусе».