На Украине рассказали о разочаровании Зеленского

Politico: жестокий тон Зеленского отражает его растущее разочарование
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил риторику в отношении своих критиков и союзников, так как он разочарован тем, что мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка Киева «висит на волоске». Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего советника Зеленского по внешней политике.

Он отметил, что разочарование Зеленского начинает влиять на его публичные заявления.

«Это разочарование приводит его к более жесткой риторике. Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным», — отметил советник.

Также депутат Верховной Рады Украины Николай Княжицкий отметил, что перемены в поведении Зеленского связаны с давлением на Киев из-за зашедших в тупик мирных переговоров.

«Зеленский понимает, что не может жертвовать национальными интересами и отказываться от восточных регионов страны, как того требует Кремль. Именно поэтому его заявления в общении с западными лидерами стали яснее и прямолинейнее», — отметил Княжицкий.

Также он добавил, что Зеленский своими заявлениями пытается показать решимость и тем, кто находится внутри страны.

В недавнем интервью Politico Зеленский призвал президента США Трампа оказывать давление не на него, а на Россию. Также Зеленский заявил, что «ненавидит» президента России Владимира Путина, назвал «нелюдями» сторонников воссоединения Крыма с Россией и раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

5 марта Зеленский и вовсе пригрозил дать украинским военным адрес Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита для Украины.

Также в марте Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие прогресса по новым санкциям против России и по вопросу выделения финансовой помощи Киеву.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, хочет ли Зеленский мира.

 
