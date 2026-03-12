В Кремле заявили о безрассудных действиях Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безрассудной попытку Украины атаковать дронами компрессорную станцию «Русская».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в ночь на 12 марта украинские войска попытались ударить по береговой станции, которая обеспечивает перекачку газа по трубопроводу «Южный поток».

«Это еще одно нападение на объект международный, нитку международного нефтепровода, которая обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима», — сказал Песков.

По информации Минобороны России, Вооруженные силы Украины ночью предприняли очередную попытку ударить беспилотниками по газокомпрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани. В ходе отражения атаки системы противовоздушной обороны России уничтожили 10 украинских беспилотника над станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В сообщении добавили, что ущерба ей допущено не было.

Предыдущая попытка атаковать станцию была предпринята в ночь на 11 марта.

Ранее в результате артиллерийского обстрела ВСУ был поврежден надземный газопровод в селе Великая Знаменка Запорожской области.