Тренер «ПСЖ» Энрике оценил уровень игры ногами Сафонова

Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова после победы над «Челси»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в интервью Okko высоко оценил игру голкипера команды Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Челси».

«Матвей очень хорош с мячом. Как и другие игроки, он должен хорошо владеть им, это его работа как голкипера. И он демонстрирует очень высокий уровень в этом компоненте», — сказал Энрике.

В среду «ПСЖ» на домашнем поле обыграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. Сафонов провел на поле весь матч и отразил три удара соперника.

В текущем сезоне российский голкипер сыграл в 14 матчах в составе «ПСЖ», в пяти из которых оставил свои ворота «сухими». Сафонов вышел в стартовом составе парижской команды в десятой игре подряд.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Челси» состоится 17 марта в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
