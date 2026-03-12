Глава РПЛ назвал беспрецендентным судейство после рестарта чемпионата

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется на улучшение работы судей в матчах чемпионата России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что первый после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше все будет нормально», — сказал Алаев.

Чемпионат России возобновился 27 февраля. В 19‑м туре РПЛ в каждом матче арбитры пользовались помощью системы VAR, что привело к судейским скандалам.

К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» (2:1) главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота москвичей после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

