Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Спорт

Глава РПЛ назвал беспрецендентным судейство после рестарта чемпионата

Глава РПЛ Алаев надеется на улучшение работы судей
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется на улучшение работы судей в матчах чемпионата России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если после каждого матча я буду комментировать судей, это будет неправильно. Надеюсь, что первый после рестарта тур РПЛ был беспрецедентный, а дальше все будет нормально», — сказал Алаев.

Чемпионат России возобновился 27 февраля. В 19‑м туре РПЛ в каждом матче арбитры пользовались помощью системы VAR, что привело к судейским скандалам.

К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» (2:1) главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота москвичей после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

Ранее в «Краснодаре» объяснили реакцию игроков на судейство в игре с московским ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!