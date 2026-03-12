Косачев объяснил, почему Россия не наложила вето на резолюцию ООН по Ирану

Резолюция по Ирану, которую принял Совет безопасности (СБ) ООН, несправедливая, но РФ не стала накладывать на нее вето, потому что государства Персидского залива также являются ее добрыми соседями. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, резолюция ООН несправедливая и односторонняя, и, возможно, Тегеран перегибает палку, однако ответственность лежит не на нем, «а на развязавших нынешний конфликт двух государствах, пытающихся сменить в Иране власть вопреки желанию граждан этой страны».

«В этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании — увы, было выбором между плохим и очень плохим», — написал Косачев.

Накануне овбез ООН провел голосование по нескольким вариантам резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. В итоге был принят документ, подготовленный Бахрейном, тогда как предложенная РФ резолюция поддержки не получила.

За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов совбеза, Россия и Китай воздержались от голосования.

Российский вариант резолюции поддержали всего четыре страны. В нем содержался призыв ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить удары без упоминания конкретных государств. Россия также предлагала добавить в текст резолюции Бахрейна пункт об осуждении ударов по территории Ирана, но инициатива была отклонена.

Ранее Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза ООН по Ирану.