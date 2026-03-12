Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Косачев объяснил, почему Россия не наложила вето на резолюцию ООН по Ирану

Косачев: резолюция СБ ООН по Ирану несправедливая и односторонняя
Алексей Филиппов/РИА Новости

Резолюция по Ирану, которую принял Совет безопасности (СБ) ООН, несправедливая, но РФ не стала накладывать на нее вето, потому что государства Персидского залива также являются ее добрыми соседями. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, резолюция ООН несправедливая и односторонняя, и, возможно, Тегеран перегибает палку, однако ответственность лежит не на нем, «а на развязавших нынешний конфликт двух государствах, пытающихся сменить в Иране власть вопреки желанию граждан этой страны».

«В этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании — увы, было выбором между плохим и очень плохим», — написал Косачев.

Накануне овбез ООН провел голосование по нескольким вариантам резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. В итоге был принят документ, подготовленный Бахрейном, тогда как предложенная РФ резолюция поддержки не получила.

За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов совбеза, Россия и Китай воздержались от голосования.

Российский вариант резолюции поддержали всего четыре страны. В нем содержался призыв ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить удары без упоминания конкретных государств. Россия также предлагала добавить в текст резолюции Бахрейна пункт об осуждении ударов по территории Ирана, но инициатива была отклонена.

Ранее Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза ООН по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!