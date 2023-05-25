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Опубликована деловая программа форума «Лекарственная безопасность»

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На официальном сайте российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» опубликована деловая программа мероприятия. Форум состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума, 14 июня 2023 года. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой для обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья.

«В современных условиях особую значимость для государства приобретает обеспечение национального суверенитета в сфере медпродукции. Второй важный аспект – инновации. В России должно разворачиваться собственное производство, включая производство фармсубстанций. Регуляторная политика должна обеспечивать эффективный доступ на рынок как воспроизведенных, так и инновационных отечественных препаратов. Мы должны обеспечить национальную лекарственную безопасность – гражданам России должно быть гарантировано бесперебойное обеспечение эффективными и безопасными лекарствами в требуемом объеме», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Пленарная сессия Форума будет посвящена национальной лекарственной политике на пути к суверенитету Российской Федерации. Сегодня, в условиях геополитических вызовов, критическую значимость приобретает роль национальной лекарственной политики в стратегии обеспечения экономической безопасности страны. Одним из приоритетов государственной политики в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий является достижение импортонезависимого производства лекарств, в первую очередь – из списка ЖНВЛП и имеющих стратегическую значимость. Участники обсудят, какие меры регуляторной политики помогли фармацевтической отрасли устоять в условиях санкций и обеспечить бесперебойность поставок стратегически значимых лекарств, какие вызовы стоят сегодня перед системой лекарственного обеспечения и какие стратегии смогут им противостоять, какие стимулы со стороны государства могут облегчить задачу достижения суверенитета в необходимые в условиях санкций сроки, а также как в современных условиях повысить обеспеченность рынка инновационными лекарствами и усилить экспортный потенциал российской фармотрасли.

В рамках сессии «Регуляторный ответ на экономические санкции: новеллы механизмов, необходимые для дальнейшего развития фармацевтической промышленности» эксперты обсудят вопросы обеспечения граждан доступными и качественными лекарствами в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера. Российская регуляторная система, используя накопленный за время пандемии опыт принятия эффективных решений в экстремально сжатые сроки, демонстрирует устойчивость и готовность оперативно реагировать на глобальные вызовы, проявляя конструктивность и гибкость, опираясь на принципы открытости и сотрудничества.

Важнейшим элементом развития отрасли являются разработка результативных законодательных новелл и внедрение действенных механизмов государственной поддержки, обеспечивающих дальнейшее развитие национальной фармацевтической промышленности.

Также в деловую программу включены экспертные дискуссии, посвященные международному сотрудничеству в области новых технологий в терапии сахарного диабета, лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями, орфанными заболеваниями, а также новой стратегии развития российской фармацевтической промышленности «Фарма-2030», развитию персонифицированной медицины, цифровой трансформации фармацевтической отрасли и другим актуальным темам.

Сессии форума «Лекарственная безопасность» организованы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Росздравнадзора, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России», Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза и других организаций.

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