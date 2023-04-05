Победители хакатона Marking Hack внедрят свое решение на реальном производстве

«Честный знак» подвел итоги первого в России хакатона по созданию новых продуктов для бизнеса на основе больших данных о товарах из государственной системы маркировки. Решения победителей уже заинтересовали реальный бизнес: команды начали получать предложения по пилотному внедрению своих разработок.

В задаче, посвященной разработке продукта для эффективного управления товарными запасами, используя данные из системы маркировки, призовые места распределились следующим образом:

1-е место и 200 тысяч рублей – команда Viju с сервисом «Электронный торговый представитель» для производителей товаров.

2-е место и 150 тысяч рублей – команда «Лепрекон» с сервисом для малого бизнеса, который позволит наполнить полку розничного магазина востребованными в локации товарами и правильно определить их стоимость.

3-е место и 100 тысяч рублей – команда Bumblebee с системой прайсинга и работы с анализом спроса для розничных продавцов

В задаче, посвященной разработке системы предиктивной аналитики рынка на основе данных системы маркировки, распределение призовых мест следующее:

1-е место и 200 тысяч рублей – команда WebBee за решение, которое строит прогнозы на основе данных об объемах ввода товаров в оборот и информации о доступности денежных средств для производителей и импортеров.

2-е место и 150 тысяч рублей – команда Lucky Random с сервисом, который позволяет на основании исторических данных прогнозировать спрос товаров в регионах, а еще находить отклонения и аномалии в логистических цепочках.

3-е место и 100 тысяч рублей – команда Punk Butterfly за сервис, с помощью которого государство может выявлять потенциально мошеннические точки продаж, монополии среди поставщиков, а также регионы, в которых потенциально может возникнуть дефицит определенных групп товаров.

Финальные питчи команд оценивало жюри хакатона, в состав которого вошли: Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ», Тигран Матинян, вице-президент и сооснователь компании «Чистая линия», а также Святослав Вильк, генеральный директор группы компаний «Холдинг Аква».

Святослав Вильк во время подведения итогов хакатона предложил команде Viju провести пилотный проект совместно с «Холдинг Аква» и протестировать их решение в «полевых» условиях.

«Команда разработала интересный продукт, который может наглядно показывать нам, что происходит с нашими товарами в торговых точках, показывать остатки, контролировать и корректировать работу торговых представителей. Мы готовы протестировать это решение первыми и помочь команде доработать их продукт», – прокомментировал он.