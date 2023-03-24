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В первый день мероприятия Форума «Здоровое общество» посетили более 600 участников из 15 стран

В первый день в работе Форума «Здоровое общество», который проходит в Санкт-Петербурге, приняли участие более 600 человек из 53 регионов России и 15 стран: Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Республики Беларусь, Республики Кипр, США, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Швейцарии.

Кроме того, площадку Форума посетили 8 иностранных официальных делегаций: из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

«Мы отмечаем большой интерес к форуму «Здоровое общество» у гостей из разных стран. Тематика событий деловой программы этой площадки уже выходит за рамки сферы здравоохранения, охватывая новые направления и вопросы.

Уверен, что такое серьезное международное присутствие на этой площадке, позволит привлечь большое внимание к успехам нашей страны в сфере здравоохранения», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Центральным событием Форума «Здоровое общество» станет пленарное заседание, которое откроется приветственным словом Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Министр выступит и модератором пленарного заседания.

Кроме того, со своими приветствиями участникам Форума выступят заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова; заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Даурен Абаев; представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович; губернатор Ленинградской области – председатель Правительства Ленинградской области Александр Дрозденко; генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев.

Модератором приветствия выступит главный редактор телеканала «Доктор», телеведущая телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

Организаторы Форума «Здоровое общество» – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум состоится при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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