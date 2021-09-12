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Бизнес

Защита интересов; зачем Украина покупает дорогой газ

Глава «Нафтогаза» объяснил покупку Украиной дорогостоящего «европейского» газа

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Sergei Chuzavkov/AP
Украина покупает газ по завышенной цене «для обеспечения энергобезопасности страны», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах накоплено почти 19 млрд кубометров газа, этот показатель превышает плановые установки. При этом Киев пользуется, по сути, российским газом, перекупая его у Европы.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил причину закупок Киевом газа по «очень высокой цене». Его слова передает «Украина 24».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину», — сказал он.

По словам топ-менеджера, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах накоплено почти 19 млрд кубометров газа, что превышает установленный ранее правительством Украины показатель в 17 млрд кубов к началу отопительного сезона. Витренко также напомнил, что в 2016-2018 годах Украина подходила к холодному времени года с запасами примерно в 16 млрд кубометров.

«То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев», — сказал глава «Нафтогаза».

При этом в начале сентября 2020 года, по данным СМИ, запасы газа в украинских ПГХ составляли порядка 26,5 млрд кубометров.

Перехитрили сами себя

Покупая дорогой газ, Украина все равно потребляет российское топливо, получая в год до 15 млрд кубометров. Об этом в августе заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украина получает газ из России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который идет транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу», — объяснил политик.

По его словам, если бы Киев не отказывался от приобретения газа у Москвы, то цена для украинского потребителя была бы гораздо ниже.

Украина перестала напрямую покупать газ у России в ноябре 2015 года. Вместо него Киев использует виртуальный реверс – формально покупая газ у европейских компаний, он откачивает часть транзитного российского топлива. Оформляют этот газ как импортированный из ЕС.

«Что касается цены на газ в Украине, то и она продолжает свой рост. В некоторых регионах цена за один кубометр уже сейчас превышает 10 гривен. Самый дорогой газ в Одессе, Полтаве, Хмельницком, Черновцах, Житомире и Херсоне. Отдельно украинцев еще заставляют доплачивать за транспортировку газа в среднем 2 грн за куб», — писал в колонке для издания «Главком» украинский журналист Андрей Павловский.

Рост цен на газ и отопление, в свою очередь, вызовет подорожание горячей воды – на 30-40%, полагает он. «На этом фоне вверх поползет и стоимость холодной воды, вывоза мусора и уборка территории», — говорится в материале.

В начале сентября глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения, составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Фактор потока

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен использовать время до запуска газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию для защиты своих интересов и экономической безопасности, поскольку труба несет много рисков для Украины.

По его мнению, цены на газ для украинских потребителей могут вырасти, потому что через ГТС Украины будет прокачиваться меньше топлива.

«Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты», — добавил украинский глава.

РФ отрицает обвинения в использовании «Северного потока — 2» в качестве оружия. По мнению Кремля, газопровод представляет собой проект сугубо экономического характера. Кроме того, в конце 2019 года Москва и Киев договорились о пролонгации транзита газа до 2024 года. Ежегодно через украинские трубы должно проходить 40 млрд кубометров. Договоренность составлена по принципу take or pay – плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактически будет проходить меньший объем топлива.

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