Комитет вин Шампани отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Поставки могут возобновиться с 15 сентября. Проблемы с импортными игристыми винами начались этим летом, после внесения поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», разрешающих использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, произведенного в России.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Поставки могут возобновиться уже с 15 сентября. Об этом в субботу написал журнал Terre de Vins.

Комитет посчитал, что производители из Шампани сыграли свою роль в том, чтобы привлечь внимание и инициировать рассмотрение проблемы защиты географического наименования дипломатами Франции, Европы и России, и решил отменить эмбарго, написало издание.

«Отмена приостановки экспорта является мерой восстановления мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников», — пояснил агентству РИА «Новости» сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

По его словам, экспорт в Россию ранее приостановили «не менее 95% торговых домов». Отрасль в Шампани продает на территории нашей страны около 1,5 млн бутылок, что составляет 0,5% от всего российского рынка, уточнил он. «Но это имиджевый рынок, где шампанское продается по довольно высокой цене», — рассказал Барийер.

Проблемы с шампанским

2 июля президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России. Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отмечали, что с вступлением в силу этого законопроекта производителю пришлось проводить пересертификацию продукции.

В середине августа российские власти после изменения регулирования оборота шампанского разрешили импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях. В результате оборот продукции, промаркированной специальными и акцизными марками, возможен до истечения срока годности такого алкоголя.

5 сентября стало известно о намерении бизнесмена из Грузии заявить права на бренд игристых вин «Российское шампанское». Это винодел Мамука Энделадзе, передает Telegram-канал Mash.

Он обратился в «Роспатент» с заявкой на регистрацию этого товарного знака. Известно, что предприниматель владеет компанией «Винный стиль» на юге России, а также контролирует предприятие ООО «Минераловодский винзавод» вместе с компаньонами Артуром Мидовым и Александром Соловцовым. Мамука Энделадзе является владельцем около 25 «винных» торговых марок, таких как «Лепестки сакуры», «Южный бархат», «Винный стиль» и др.

Будет шампанское — будет и икра

В своем заявлении Жан-Мари Барийер указал в том числе и на предстоящие новогодние праздники, подразумевая традиционно высокий спрос на игристые вина в этот период. Еще одним непременным атрибутом на новогоднем столе россиян остается красная икра, цены на которую должны снизиться — об этом накануне заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

По его словам, богатый улов этого года позволит снизить цены на красную икру и рыбу, а также закрыть все потребности внутреннего рынка.

В свою очередь, руководитель ведомства Илья Шестаков заявил, что Россия больше не нуждается в импортном лососе и способна сама обеспечить себя этой рыбой.

С 30 августа по 5 сентября средние недельные расходы россиян составили 5262 рубля, что на 7,6% (374 рубля) больше, чем в аналогичный период 2020 года. Такие данные привел холдинг «Ромир».

При этом средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 643 рубля: на 5,1% (31 рубль) выше прошлогоднего показателя.