Стали известны первые результаты лечения пациента российской вакциной от рака

Гинцбург: вакцина «Неоонковак» запустила процесс продукции цитокинов
Новая противоопухолевая мРНК-вакцина «НЕОНКОВАК» дала первые результаты лечения. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Наблюдаются небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов», — сообщил он.

По словам Гинцбурга, иммунологические результаты оценят позднее, так как вакцину пациенту будут вводить еще около десяти раз.

В начале апреля стало известно, что препарат «Неоонковак» впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Подчеркивалось, что препарат содержит информацию о специфических опухолевых антигенах, что позволяет «настроить» иммунную систему пациента на распознавание и уничтожение в том числе микроскопических очагов опухолей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцины от рака планируется внести в программу бесплатной медицинской помощи.

Ранее Гинцбург назвал еще две болезни, для лечения которых будут применять первую противораковую отечественную вакцину.

 
