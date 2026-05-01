На Украине олигарху Коломойскому объявили новое подозрение

Суспильне: СБУ и Генпрокуратура объявили новое подозрение Коломойскому
Михаил Маркив/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратура объявили новое подозрение олигарху Игоря Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание «Суспильне».

Как рассказал журналистам неназванный источник, речь идет о схемах с деньгами «ПриватБанка» на сотни миллионов гривен.

В сентябре 2023 года Коломойского задержали и заключили под стражу на Украине. Ему предъявили обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы.

В марте 2024 года суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к украинскому предпринимателю и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины.

Ранее НАБУ провело обыск у украинского бизнесмена, связанного с Коломойским и СБУ.

 
