«Союз-5» впервые полетел с Байконура. Пуск откладывали с 2022 года

На космодроме Байконур впервые состоялся испытательный пуск новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», разработка которой ведется с 2015 года. В «Роскосмосе» заявили, что запуск прошел в штатном режиме. Испытания неоднократно переносились и изначально планировались еще на 2022 год.

«Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана»,

— рассказала пресс-служба госкорпорации.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что «Союз-5» является ракетой-носителем с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем . Ее применение позволит в два раза увеличить массу выводимой на орбиту полезной нагрузки (до 17 тонн), в то же время снизив удельную стоимость отправки груза в космос. Также ракета отличается высокой точностью, а в ее топливе используются экологически чистые компоненты.

Долгожданный полет

О разработке «Союза-5» было объявлено 18 августа 2015 года. Занимавший тогда пост генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин сообщил РИА Новости о прекращении разработки ракет семейства «Русь-М» и переходе к новому проекту:

«Проект «Русь-М» окончательно закрыт. Но он дал нам импульс для дальнейшего развития: теперь мы работаем над созданием совершенно новой ракеты «Союз-5» и считаем это значительным шагом вперед».

В 2017 году тогдашний генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев раскрыл, что президент России Владимир Путин поставил задачу осуществить первый пуск новой ракеты в 2022 году. При этом Солнцев допустил, что летные испытания могут начаться раньше.

29 декабря 2018 года «Роскосмос» объявил об окончании разработки эскизного проекта ракеты. Тогда же с «Энергией» был заключен госконтракт на создание ракетного комплекса среднего класса для запуска нового пилотируемого корабля «Федерация». Спустя пять месяцев в госкорпорации заявили, что пуск намечен на вторую половину 2022 года, а источник РИА Новости уточнил, что речь идет о ноябре.

Строительство первого «Союза-5» началось в мае 2019 года . В 2021 году стартовали стендовые испытания компонентов ракеты-носителя.

Несмотря на первоначальные заверения, что летные испытания начнутся в 2022 году, первый пуск ракеты многократно откладывался. Так в августе 2022 года пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объявила о совместном решении России и Казахстана о переносе на 2024 год.

27 июня 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов объявил о необходимости перенести летные испытания «Союза-5» на 2025 год. А уже спустя четыре месяца генеральный конструктор «Прогресса» Равиль Ахметов указал, что первый полет может пройти в 2026 году. Тем не менее, в марте 2025 года пресс-служба «Роскосмоса» написала: «Разработка ракеты-носителя «Союз-5» находится на заключительном этапе. Ее первый пуск с Байконура запланирован на конец 2025 года».

Тем не менее, о готовности к летным испытаниям предназначенного для «Союза-5» нового двигателя РД0124МС было объявлено только 14 января 2026 года.

В итоге старт был запланирован на конец марта, однако его перенесли на сначала на 2 апреля, а затем — на четвертое. По данным источников газеты «Коммерсантъ», причиной послужили выявленные во время итоговой проверки критические замечания, без устранения которых государственная комиссия не выдавала допуск к полету. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 11 апреля во время встречи с Путиным указал, что специалисты ведут донастройку ракеты.

Как писала казахстанская газета «КазТАГ», новую попытку запуска назначили на 29 апреля, однако перенесли на резервную дату. И вот, 30 апреля долгожданный первый полет наконец состоялся.