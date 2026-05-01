Как в СССР праздновали 1 мая

В России 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда. После Октябрьской революции этот праздник отмечался с 1918 года в РСФСР как День Интернационала. В первые годы советской власти это был выходной, когда проводились шествия рабочих и физкультурников с политическими лозунгами. С 1928 года нерабочими стали уже два дня — 1 и 2 мая.

В 1970 году в СССР 1 и 2 мая переименовали в День международной солидарности трудящихся. Тогда же стал популярным и лозунг «Мир! Труд! Май!», который является измененной строкой из стихотворения Владимира Маяковского «Солнечный флаг».

В 1992 году, после распада Советского Союза, праздник получил современное название — Праздник Весны и Труда. В 2004 году был принят закон, согласно которому 2 мая вновь стало рабочим днем.

Как отмечали этот день в советские годы — в фотогалерее «Газеты.Ru».