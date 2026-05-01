Над Россией сбили 141 украинский беспилотник. Военная операция, день 1528-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Украинские ударные БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Временные ограничения вводились в аэропортах Геленджика, Калуги, Краснодара а также в московском Шереметьево. «Газета.Ru» ведет хронику событий.