Кем была Матрона Московская: житие святой, полное чудес и споров

Блаженная Матрона Московская: дни памяти святой, молитва, чудеса, за что ее почитают и о чем просят

Блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Для тысяч людей это имя стало синонимом надежды, помощи и утешения. 2 мая верующие отмечают день памяти святой. Как незрячая девочка посвятила себя духовному служению, какими чудесами прославилась блаженная Матрона и почему ее канонизация до сих пор вызывает споры — в материале «Газеты.Ru».

Детство Матроны Московской

Многое о жизни Матроны Московской, урожденной Матроны Дмитриевны Никоновой, известно благодаря воспоминаниям ее односельчан и людей, которые знали блаженную при жизни. Эти сведения обросли разными домыслами и слухами, часто святой Матроне приписывали то, чего в реальной жизни не было.

Известно, что Матрона появилась на свет в бедной крестьянской семье в 1881 году (по другим данным, в 1881-м или в 1883-м) в селе Себино Тульской губернии. Ее родители — Димитрий и Наталия — были людьми немолодыми, к моменту рождения Матроны у них уже было трое детей — дочь и два сына. Увы, четвертый ребенок был нежеланным. Родители хотели отдать его в приют для сирот, поскольку не имели возможности прокормить еще один рот. Но передумали, когда увидели, что девочка родилась незрячей, а потому беззащитной перед внешним миром.

Согласно житию, незадолго до родов мать Матронушки увидела сон, в котором ей на плечо села белая птица с человеческим лицом и закрытыми глазами. Сон оказался пророческим: у новорожденной отсутствовали или были недоразвиты глазные яблоки, а веки — сомкнуты.

Первое чудо, связанное с Матроной, произошло во время ее крещения. По преданию, когда ребенка окунули в купель, из воды до потолка поднялся столб благоухающего дыма.

Детство Матроны было тяжелым, сверстники издевались над ней и проявляли жестокость: могли посадить ее в яму и наблюдать, как она пытается выбраться, или хлестали слепую девочку крапивой. В итоге с юных лет она была погружена в свой внутренний мир. Много времени проводила в церкви, а дома играла в уголке с иконами.

Согласно житию, уже в 7-8 лет у Матроны проявился дар исцеления и прозорливости, она чувствовала приближение опасности, а по ее молитве люди получали облегчение болезней. О необычной девочке поползли слухи по окрестным деревням. В село стали приезжать люди с подношениями и просьбами к Матроне. Благодаря младшей дочке дела семьи пошли на поправку.

В 14 лет Матронушка съездила в первое и единственное большое путешествие. Дочь помещика Лидия Янькова взяла ее с собой в паломничество по святым местам. Есть сведения, что во время этой поездки Матрона встретилась с праведным Иоанном Кронштадтским, который, согласно преданию, назвал ее своей преемницей: «Смена моя идет», — заявил святой.

В 17 лет Матрону ждало новое несчастье, у девушки отказали ноги. Почему это произошло, неизвестно, но сама она видела в этом духовные причины и приняла случившееся как испытание, посланное Богом.

Чудеса Матроны

Большую часть жизни Матрона прожила в Москве. Покинуть родной дом ее вынудили революция и партийная карьера братьев. Они оба стали коммунистами, активистами и сельскими агитаторами. Жить под одной крышей с блаженной, которая постоянно говорила о Боге, они не хотели.

В итоге слепая женщина перебралась в столицу. С 1925 года она была бездомной, не имела ни постоянного дома, ни прописки и была вынуждена скитаться по квартирам знакомых и скрываться от милиции. В разное время она жила на Ульяновской улице, на Пятницкой, в Сокольниках, в подвале у племянницы в Вишняковском переулке и у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском и в Царицыно, даже гостила в Сергиевом Посаде.

Матрону описывали как маленькую пухлую женщину с трогательной улыбкой. Блаженная вела аскетический и благочестивый образ жизни. Она много молилась, посещала церковь, регулярно исповедовалась и причащалась.

Согласно житию, святой Матроне Московской были хорошо видны души людей. Однажды она увидела тайный грех одной из своих посетительниц, которая в голодное время продавала сиротам и нищим скисшее молоко.

К Матроне Московской привозили больных и парализованных. В день она могла принять до 40 человек, пришедших за помощью. Она молилась, и люди выздоравливали. В официальном житии святой описан такой эпизод, записанный со слов А.Ф. Выборновой:

«Брат матери Выборновой жил в селе Устье. Однажды у него случился приступ: он не мог двигать руками и ногами, они висели как плети. Дядя до этого не верил в целительские способности Матроны. Его дочь срочно приехала к матери Выборновой в село Себино: «Крестная, нужна помощь! Отцу совсем плохо — руки не работают, взгляд пустой, едва говорит».

Мать Выборновой запрягла лошадь, и они с мужем отправились в Устье. Когда они приехали, брат смог только с трудом произнести «сестра». Она забрала его к себе домой, а сама пошла к Матроне (которую все называли Матрюшей) — спросить, можно ли привести брата.

Матрона, еще не видя больного, сразу сказала: «Ну что, твой брат говорил, что я ничего не могу, а сам теперь как плеть лежит». Затем добавила: «Приводи его, помогу».

Матрона прочитала над братом Выборновой молитвы, дала ему воды, после чего он крепко уснул. Утром он проснулся полностью здоровым. Матрона только сказала ему: «Благодари сестру, это ее вера тебя исцелила».

При этом, согласно житию, сама святая целительницей себя не считала. «Что, Матронушка Бог, что ли? Бог во всем помогает», — объясняла она.

По преданию, когда началась Великая Отечественная война, святой Матроне открывались судьбы сражавшихся на фронте бойцов. Она предсказала, что в Тулу и Москву враги не зайдут.

К Матроне Московской однажды пришла женщина, получившая три «похоронки» на своего мужа. Ей блаженная сказала: «Жив, придет на Казанскую праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, постучит в окошко». И муж действительно вернулся домой в 1947 году.

Святая Матрона Московская прожила сложную жизнь, порой сталкиваясь с очень жестокими лишениями. Об этом рассказывала автор ее неофициального жития Зинаида Жданова в ее квартире на Арбате Матрона жила в 1942-1949 годах:

«Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали».

Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года. Женщина заранее выбрала место упокоения: она просила похоронить себя на Даниловском кладбище, где находился один из немногих работавших тогда храмов.

Канонизация Матроны Московской и дни памяти

Информация о том, насколько была почитаема Матрона Московская до официальной канонизации, противоречива. Одни православные СМИ сообщают, что несколько десятилетий про могилу Матроны Московской знало лишь небольшое количество людей. По данным других ресурсов, еще до причисления Матроны к лику святых ее могила стала местом неофициального паломничества.

«Народное почитание Матроны было огромным», — пишет историк Андрей Зайцев, специалист по древнерусским житиям.

Процесс канонизации Матроны начался в самом конце XX века. В сентябре 1997 года комиссия Русской православной церкви рассмотрела вопрос о Матроне Никоновой — материалы предложил сам патриарх Алексий II — и не нашла препятствий для канонизации.

В ночь на 8 марта 1998 года была вскрыта могила святой Матроны, а 1 мая ее останки перенесли в Покровский женский монастырь. Там мощи находятся и сегодня, доступ к ним открыт ежедневно для всех желающих.

Через год, в 1999-м, Матрону причислили к местночтимым московским святым, а в 2004 году канонизировали как общецерковную святую.

День кончины Матроны — 2 мая — стал официальным днем ее памяти .

В 2013 году появился еще один день памяти святой. Это 8 марта — день обретения мощей святой Матроны Московской . Церковь также чтит святую 6 сентября (дата переходящая) - в Собор Московских святых, и 5 октября - в Собор Тульских святых.

Процесс канонизации святой Матроны вызывал много споров и обсуждений. Некоторые критики отмечали, что процесс прошел достаточно быстро по сравнению с тем, как это происходило раньше в подобных случаях. Но возникли вопросы о тщательности оценки ее духовного подвига и жития. «Народное житие», составленное Зинаидой Ждановой, подверглось резкой критике со стороны Комиссии по канонизации. К тому же Матрона не вела монашеского образа жизни, и это также вызывало сомнения в правомерности ее канонизации у некоторой части верующих.

Молитва блаженной Матроне Московской О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи и данною ти свыше благодатию различная чудеса источающи, призри ныне милостивным твоим оком на ны грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениях дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Встречалась ли Матрона со Сталиным

О святой Матроне Московской снято несколько фильмов, телепередач и даже целый документальный сериал «Чудотворица».

Некоторые фильмы о святой Матроне «Святая блаженная Матрона» (ТК «Союз»)

«Блаженная Матрона». Фильм Аркадия Мамонтова (ТК «Россия 1»)

«Подлинная история жизни Матроны Московской» (ТК «Первый канал»)

В 2021 году вышел художественный фильм «Мария. Спасти Москву», в котором есть эпизод, как Матрона Московская осенью 1941 года встречается с Иосифом Сталиным и предсказывает ему победу в войне. Однако это, очевидно, не более чем сценарный ход. Синодальная комиссия по канонизации святых официально заявила, что ни в одном историческом документе или свидетельстве нет даже намека на встречу святой и вождя.

Миф существовал и до выхода картины: в 2008 году в одном петербургском храме даже появилась икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина». После негативной реакции общественности икону убрали из церкви. А в 2024-м аналогичный образ появился в одном из храмов Грузии и также был быстро убран.

Иеромонах Иов (Гумеров), который готовил материалы к канонизации святой Матроны Московской, писал: «Бытует миф о том, что И. Сталин приезжал к блаженной старице Матроне. Это совершенно невозможно предположить <...> Нет ничего, что могло бы подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой. В любой день была готова к аресту. Такое положение сохранилось до самой ее смерти».

Что не так с популярной книгой о святой Матроне

Большая часть информации о жизни святой Матроны Московской известна из «Сказания о житии блаженной старицы Матроны». Автор книги — Зинаида Жданова, у которой святая жила незадолго до своей смерти.

«Сказание о житии» вышло крупным тиражом в 1993 году. Книгу издал Ново-Голутвинский монастырь. Она стала самым популярным жизнеописанием святой Матроны. В ней упоминается встреча со Сталиным, освящение Матроной воды и масла, разговоры святой о бесах, которые влетают в окна.

Этот текст раскритиковала Комиссия по канонизации РПЦ. «Сказание о житии блаженной старицы Матроны» признали не соответствующим статусу жития.

В итоге был составлен признанный церковью канонически верный текст жития. Именно он сейчас размещен на крупных православных сайтах (например, на «Православие.ру» и «Седмица.ру»).

Сегодня среди невоцерковленных людей можно встретить сравнение святой Матроны Московской со слепой болгарской ясновидящей Вангой. Причина таких параллелей — во многом в книге Ждановой. В ней православная святая больше похожа на колдунью, которая изгоняет бесов и читает молитвы над водой.