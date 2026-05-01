Бэнкси подтвердил авторство крупной статуи в центре Лондона

Уличный художник Бэнкси поставил статую человека в костюме на площади Ватерлоо в Лондоне

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой крупной статуи, установленной в центре Лондона. На своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он разместил видео установки монумента.

В видеоролике рабочие монтируют статую с лицом, закрытым флагом, на площади Ватерлоо в районе Вестминстер.

Статую поставили 29 апреля неподалеку от памятника королю Великобритании Эдуарду VII, сестре милосердия Флоренс Найтингейл и мемориала участникам Крымской войны. Уличный художник не стал объяснять ее значение.

Вестминстерский городской совет заверил, что не будет убирать статую.

«Мы рады видеть в Вестминстере новую скульптуру Бэнкси, которая станет ярким дополнением общественного арт-пространства города. Хотя мы предприняли первые шаги по защите статуи, пока она останется доступной для посещения», — сказали власти района.

В 2004 году Бэнкси, больше известный по граффити, поставил в Лондоне скульптуру «Пьяница», которую после украли.

