В Еврокомиссии не согласны с принятым в России законом о виноделии

В Еврокомиссии (ЕК) не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии о ситуации вокруг поставок шампанского Moet Hennessy в Россию в связи с новым требованием законодательства.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта, производителю придется проводить пересертификацию продукции.

Позже Moet Hennessy согласилась маркировать товар по новым правилам российского законодательства, пообещав, что поставки возобновятся после внесения корректировок.