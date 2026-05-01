Россияне 17 часов не могут вылететь из Стамбула в РФ из-за проблем с самолетом

Baza: десятки россиян застряли в Стамбуле и больше 17 часов не могут вылететь

Десятки россиян застряли в Стамбуле и уже больше 17 часов не могут вылететь в Россию из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, борт должен был вылететь в Москву в 19:00, но посадка еще начиналась. Как пишет Baza, только ночью людям рассказали, в чем причина задержки рейса.

«Только ближе к пяти утра, проведя в терминале больше 10 часов, измученные люди дождались трансфера в гостиницу. Информации о новом времени вылета им до сих пор не предоставили», — говорится в посте.

До этого пассажиры авиакомпании «Победа» пожаловались на многочасовые задержки рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Как писала Baza, людей держали в терминале и в самолетах, периодически то сажая на борт, то снова отправляя в аэропорт. Россияне утверждали, что для них не организовали размещение в гостиницах в связи с долгим ожиданием, из-за чего люди вынуждены спать на полу. Многие из них остались без еды и воды.

Ранее в Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили матрасы прямо на полу.